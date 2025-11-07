Adulto mayor denuncia maltrato en línea de autobuses

as prácticas discriminatorias hacia los adultos mayores para “regatear” los beneficios alcanzados en años, décadas y siglos de lucha contra empresarios y grupos de interés del capitalismo salvaje perviven enquistadas en diversos campos de la vida pública que está manejada por privados irresponsables, mediocres y abusivos; realidades que afloran en todo momento, como hongos después de la lluvia, para causar daños económicos y sociales irreparables a los mexicanos más necesitados.

En esa tesitura, denuncio lo que me sucedió el pasado lunes a las 8 de la mañana al intentar abordar el autobús en turno de la línea de conexión de Estrella Blanca con destino a Mixquiahuala, Hidalgo, en Tepotzotlán, estado de México; la empleada de la ventanilla argumentó que había boletos con descuento hasta las 11, tres horas después, negándome el beneficio como adulto mayor a pesar de exhibir la credencial actualizada del Inapam. Caminé 10 metros y me dispuse viajar en Servicios Coordinados, donde sí respetan los derechos sociales y humanos de los usuarios del transporte foráneo de pasajeros.

Dicho lo anterior, solicito la presencia inmediata de las autoridades en el lugar de los hechos para confirmar las evidencias y sancionar conforme a derecho la actitud artera, ruin y miserable de la compañía concesionaria.

Ante la posible argumentación de que se trata de un acto unilateral, espontáneo y generoso no obligatorio para las empresas de transporte público foráneo, muy respetuosamente pido a los diputados y senadores disponer lo necesario para legislar en la materia y garantizar este beneficio a más de 15 millones de adultos mayores del país.

Daniel Moctezuma Jiménez

Condena silencio de mujeres de derecha ante acoso a la Presidenta

Sobre las cuotas de género en la presentación de la nueva colección del Fondo de Cultura Económica, algunas mujeres de derecha que se disfrazan de feministas, si la ocasión les permite sacar raja política, exigían ferozmente la remoción de Paco Ignacio Taibo II y lo declararon enemigo de las mujeres y, específicamente, de las escritoras.

Ahora, ante los tocamientos inapropiados que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum esas mismas féminas ni se indignan, ni se manifiestan, ni se solidarizan y van todavía más lejos con su mezquindad, porque sostienen junto con su banda conservadora que pulula por las redes sociales, esparciendo su ponzoña, que los hechos fueron un montaje de la mandataria para desviar la atención de otros asuntos.

Cero sororidad y congruencia, ya que no hay mujer de derecha que pueda ser realmente feminista. La violencia de género existe en todos los ámbitos y niveles, basta con entrar a las redes y ver las cuentas de personajes públicos y de figuras políticas opositoras a la jefa del Ejecutivo federal que se burlan de lo sucedido y la revictimizan de diversas formas. Lo peor es que lo hacen con la certeza de la impunidad.

¿Hasta cuándo se tomará con la debida seriedad la violencia de género?

Sam Fouilloux

Solidaridad

Mi solidaridad para caminar por las calles de México. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, todas siendo mujeres somos usted.

Lucía Palma

Profesores de la FCPS solicitan respuesta a director

Los profesores de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) queremos, por este medio, instar al director a que dé respuesta inmediata y por escrito a nuestra petición de instalar una mesa de trabajo que atienda los problemas recurrentes que enfrentamos cada semestre: retraso en la firma y continuidad de contratos, pagos diferidos al final del semestre (en ingresos y reingresos), falta de pago de exámenes extraordinarios y negación de servicios básicos (como el resello de credencial, acceso a cursos y plataformas por no estar dados de alta), entre otros.