Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 30

Buenos Aires., Mientras Argentina arde por los antipopulares anuncios del gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, quien se encuentra nuevamente en un foro de negocios en Estados Unidos, este jueves empezó el juicio oral en la llamada Causa de los Cuadernos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios de su gobierno y empresarios, entre los 86 acusados, lo que funciona como modelo de persecución política que comenzó en 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, montado sobre inexistentes pruebas presentadas en fotocopias.

La ex mandataria advirtió que no tiene miedo “porque el tiempo pondrá las cosas en su lugar” y calificó al juicio de un “show” para “distraer la atención” en medio del debate en el Congreso por las reformas laboral y jubilatoria, entre otras.

“Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad, necesitan mantener viva la opereta judicial para presionar”, escribió Fernández de Kirchner en prisión domiciliaria, por cuyo traslado a una cárcel común se expresó el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

“Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos (…) pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular frente al saqueo que perpetran y que piensan profundizar para los próximos meses”, aseguró la ex presidenta, quien denunció que “de la mano de (el ministro de Economía, Luis) Caputo y (el banco) JP Morgan” avanza “el segundo megaendeudamiento de Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá”.

Aseveró que esa deuda “hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones (…) Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio (…) y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay”.

Copias de un escrito, la prueba

La causa comenzó cuando en abril de 2018 un periodista del ultraconservador diario La Nación presentó ante el juez Claudio Bonadío, y el fiscal Carlos Stornelli, (que abrieron más de una docena de causas contra la ex mandataria) fotocopias de un cuaderno escrito por el chofer Óscar Centeno, quien trasladaba a Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Producción, cuyo titular era Julio de Vido, y, según dijo en los momentos en que esperaba a su cliente, se dedicó a plasmar direcciones y supuestas conversaciones que no podía escuchar desde el sitio donde estaba estacionado.