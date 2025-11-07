Empieza juicio oral sobre acusación de 2018 contra la ex mandataria
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 30
Buenos Aires., Mientras Argentina arde por los antipopulares anuncios del gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, quien se encuentra nuevamente en un foro de negocios en Estados Unidos, este jueves empezó el juicio oral en la llamada Causa de los Cuadernos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios de su gobierno y empresarios, entre los 86 acusados, lo que funciona como modelo de persecución política que comenzó en 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, montado sobre inexistentes pruebas presentadas en fotocopias.
La ex mandataria advirtió que no tiene miedo “porque el tiempo pondrá las cosas en su lugar” y calificó al juicio de un “show” para “distraer la atención” en medio del debate en el Congreso por las reformas laboral y jubilatoria, entre otras.
“Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad, necesitan mantener viva la opereta judicial para presionar”, escribió Fernández de Kirchner en prisión domiciliaria, por cuyo traslado a una cárcel común se expresó el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.
“Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos (…) pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular frente al saqueo que perpetran y que piensan profundizar para los próximos meses”, aseguró la ex presidenta, quien denunció que “de la mano de (el ministro de Economía, Luis) Caputo y (el banco) JP Morgan” avanza “el segundo megaendeudamiento de Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá”.
Aseveró que esa deuda “hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones (…) Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio (…) y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay”.
Copias de un escrito, la prueba
La causa comenzó cuando en abril de 2018 un periodista del ultraconservador diario La Nación presentó ante el juez Claudio Bonadío, y el fiscal Carlos Stornelli, (que abrieron más de una docena de causas contra la ex mandataria) fotocopias de un cuaderno escrito por el chofer Óscar Centeno, quien trasladaba a Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Producción, cuyo titular era Julio de Vido, y, según dijo en los momentos en que esperaba a su cliente, se dedicó a plasmar direcciones y supuestas conversaciones que no podía escuchar desde el sitio donde estaba estacionado.
Centeno fue detenido el 31 de julio de 2018 y aseguró que era el autor de los escritos en cuadernos que dejó en casa de un amigo, quien “sin avisarle se los entregó al periodista de La Nación, Diego Cabot”, después de lo cual entró en el Programa de Protección de Testigos e Imputados.
Centeno y su amigo tenían antecedentes ligados a fuentes policiales y militares.
Los principales acusados además de la ex mandataria son De Vido, Baratta, José López, el financista Ernesto Clarens y varios empresarios. En su momento, Angelo Calcaterra (primo y testaferro de Macri en una firma constructora) aseguró que la elaboración de carreteras en la provincia de Santa Cruz –obra realizada por el empresario del lugar Lázaro Báez– fue adjudicada a éste porque era la licitación más baja, ya que tenía lo necesario en el mismo sitio, lo que era imposible trasladar a más de mil kilómetros de la capital. Luego se arrepintió.
Otros empresarios fueron extorsionados y detenidos ilegal y preventivamente durante años.
Al iniciar el juicio, el tribunal dio este jueves detalles de los supuestos sobornos recibidos por el gobierno de Fernández de Kirchner entre 2003 y 2015, y aseveró que “se encuentra acreditada la intervención de la ex mandataria en carácter de jefa de la asociación ilícita”.
Raúl Kollmann señala en Página/12 que “la máquina de perseguir pone en marcha este jueves una serie de fraudes a los que dieron en llamar la Causa de los Cuadernos. El objetivo es evidente, firmar dentro de dos o tres años –que es lo que va a tardar el juicio– una larga serie de condenas, pero especialmente la de Cristina Fernández de Kirchner”, que “no figura en alguna anotación”.