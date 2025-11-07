Afp

Belém. El año 2025 se perfila como uno de los más cálidos jamás registrados tras más de una década de altas e inéditas temperaturas, aunque la tendencia aún se puede revertir con medidas concretas, afirmó ayer la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

“La tendencia al calentamiento extremo continúa sin pausa, este año podría convertirse en el segundo o tercero más cálido en los 176 años con registro”, alertó el informe de la agencia dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En un informe publicado justo antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en Brasil, la OMM advirtió que las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron máximos históricos, lo que provocará un aumento del calor en el futuro.

“Las concentraciones de gases de efecto invernadero siguen en niveles sin precedente, los glaciares y el hielo marino continúan su rápido retroceso y los fenómenos meteorológicos extremos provocan daños crecientes en todo el planeta”, puntualizó el organismo en su reporte.