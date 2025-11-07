La concentración de gases de efecto invernadero, en nivel histórico, alerta
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 29
Belém. El año 2025 se perfila como uno de los más cálidos jamás registrados tras más de una década de altas e inéditas temperaturas, aunque la tendencia aún se puede revertir con medidas concretas, afirmó ayer la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
“La tendencia al calentamiento extremo continúa sin pausa, este año podría convertirse en el segundo o tercero más cálido en los 176 años con registro”, alertó el informe de la agencia dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En un informe publicado justo antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en Brasil, la OMM advirtió que las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron máximos históricos, lo que provocará un aumento del calor en el futuro.
“Las concentraciones de gases de efecto invernadero siguen en niveles sin precedente, los glaciares y el hielo marino continúan su rápido retroceso y los fenómenos meteorológicos extremos provocan daños crecientes en todo el planeta”, puntualizó el organismo en su reporte.
Más de 90 por ciento del exceso de energía atrapada por los gases de efecto invernadero se acumula en el mar, lo que provoca olas de calor marinas, pérdida de oxígeno y alteraciones ecológicas severas.
La agencia de la ONU aseveró que en 2024 las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso alcanzaron sus valores “más altos en la historia moderna”.
La OMM enfatizó el riesgo de un año de extremos climáticos devastadores, con “inundaciones en África y Asia, incendios forestales severos en Europa y Norteamérica, olas de calor letales y ciclones tropicales de gran impacto económico y humano”.