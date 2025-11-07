▲ Parientes de desaparecidos bloquearon ayer con neumáticos en llamas el kilómetro 48 de la vía Toluca-México, para exigir a las autoridades atención a sus casos. Foto Cuartoscuro

Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 32

Lerma, Méx., La circulación en la carretera México-Toluca quedó interrumpida ayer ocho horas y media por bloqueos que realizaron dos contingentes de personas con demandas diferentes.

Cientos de conductores quedaron varados, porque a pesar de que funcionarios estatales intentaron dialogar con los inconformes, éstos mantuvieron los cierres hasta que los atendieron representantes de la Subsecretaría General de Gobierno.

Automovilistas que pretendían ir a la Ciudad de México no pudieron salir de la capital mexiquense por ese lapso, pues familiares de desaparecidos, entre ellos parientes del empresario José de Jesús García Carbajal, ausente desde el 26 de agosto pasado, mantuvieron tomada la vía a la altura del centro comercial Plazas Outlet, en el municipio de Lerma.

Desde las 9:30 horas los manifestantes colocaron piedras y llantas en los carriles centrales y el lateral y formaron una valla humana con pancartas para impedir el tránsito, a fin de exigir avances en las investigaciones respecto a sus seres queridos.

El bloqueo fue metros antes de la bifurcación entre la carretera libre y la autopista, por lo que no había posibilidad de usar vías alternas para llegar a la capital del país, salvo pasando por la cabecera municipal de Ocoyoacac para salir a la carretera México-Toluca, a la altura de Jajalpa.

Al mediodía, los quejosos abrieron un carril lateral por unos 20 minutos y permitieron que algunos automovilistas pudieran avanzar, pero otros no lo lograron.