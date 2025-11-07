Carsen Holaday

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 9

Los fanáticos de Michael Jackson por fin han podido escuchar por primera vez la imitación que Jaafar Jackson hace del Rey del pop.

Jaafar, de 29 años, interpreta a su icónico tío en Michael, una película biográfica que se estrenará el próximo año. El primer avance, lanzado ayer, muestra al sobrino del cantante haciendo gala de sus famosos pasos de baile, imitando la voz aguda del fallecido artista e incluso reproduciendo su característico “ji-ji”.

Aunque el actor ya guarda un asombroso parecido con su tío, un breve fragmento lo muestra hablando como Jackson en el estudio de grabación con el actor Kendrick Sampson, quien interpreta a Quincy Jones . El tráiler comienza con Jones, interpretado por Sampson, diciendo: “Sé que llevas mucho tiempo esperando esto. Las pistas están hechas, las canciones están listas. Empecemos de cero”.

El avance, que se proyectará completo en los cines a partir de la próxima semana, incluye fragmentos que muestran la infancia de Jackson y momentos de algunas de sus actuaciones y videos musicales más famosos .

¿Puedes bajar las luces, por favor? –dice Jaafar, imitando a Jackson al final del avance, dejando ver su suave voz de tío–. Vale, pero recuerda: aquí dentro, mantén los pies quietos, amigo –responde Jones, provocando la risa de Jackson.

“La película narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable para ser el artista más grande del mundo”, declararon los productores de Michael. “Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más icónicas de sus inicios como solista, la película ofrece al público una perspectiva única de Michael Jackson. Aquí comienza su historia”.