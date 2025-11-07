Ap

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 8

Nueva York. Programas de televisión como Abbott Elementary, Hacks, Heartstopper, The Last of Us y Yellowjackets ayudaron a aumentar en 4 por ciento el número de personajes LGBT+ en horario estelar en comparación con la temporada anterior, según un nuevo estudio del grupo de defensa Glaad.

El estudio de este año Where We Are on TV (Dónde estamos en la televisión), publicado ayer, contó 489 personajes LGBT+ en programas de transmisión, cable y streaming en horario estelar con guion, lo que representa un aumento de 21 personajes adicionales. Esto marca un impulso después de dos años de declive, pero sigue siendo muy inferior al récord de 637 personajes de 2021-2022.

Sarah Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva del grupo, advirtió que esos números podrían disminuir pronto: Más de 200 de los personajes LGBT+ contados este año, en programas como Heartstopper, Harlem y Elite, no regresarán debido a cancelaciones de series finales o porque eran limitadas.

Ellis escribe en el informe: “La narración nos une y este clima cultural y político actual exige que los creativos y ejecutivos redoblen sus esfuerzos por contar historias justas y precisas de personas LGBT+”.

Glaad agregó que el número de personajes transgénero en la televisión ha aumentado ligeramente desde el año pasado, alcanzando 33: 24 mujeres trans, siete hombres trans y dos personajes no binarios, pero sólo cuatro personajes trans aparecen en series que han sido oficialmente renovadas.

El informe es la 20 edición del seguimiento anual de Glaad y muestra un notable salto desde sólo 47 personajes LGBT+ en el primer estudio. Llega en un momento en que el presidente Donald Trump ha apuntado a personas transgénero y no binarias con una serie de órdenes ejecutivas, incluida una que declara la existencia de dos sexos inmutables, eliminando de los sitios web del gobierno la “ideología de género” y reinstaurando una prohibición a los miembros transgénero en el servicio militar.