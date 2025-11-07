Jorge Caballero

Viernes 7 de noviembre de 2025

Por iniciativa de Mandarina Cine, en colaboración con Racismomx y Ecocinema, y apoyo de Eficine Distribución, desde el 4 de noviembre al 21 de enero de 2026 se efectúa la segunda edición de Mi Cine, Muestra Itinerante de Cine por la Identidad, que ofrecerá 50 funciones de ocho películas donde las protagonistas son las propias comunidades originarias y afrodescendientes, anunciaron los organizadores en el Senado, en el auditorio Octavio Paz.

En entrevista con La Jornada, el director de la muestra, Carlos Hernández, mencionó: “en Mandarina Cine siempre hemos tenido la preocupación constante de que las películas que producimos y distribuimos,sobre las comunidades afrodescendientes lleguen precisamente ahí. Esto se mezcla con una posición política en la que creemos en que es cada vez más importante visibilizar estas historias, dónde fueron filmadas y hacer notorios rostros que normalmente no están en la pantalla cinematográfica ni en los medios de comunicación”.

En el anuncio estuvieron presentes las senadoras Susana Harp y Beatriz Mojica Morga; la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, Daniela Alatorre; Cristián Calónico, director de Estudios Churubusco y Carlos Hernández.

Hernández mencionó que: “la diferencia entre la primera edición y ésta, es que la anterior nos permitió descubrir que hay público ávido de verse en la pantalla, gente que nunca ha vivido la experiencia cinematográfica y que nunca habían visto que fuera posible que su gente protagonizara sus propias historias. En esta segunda edición, ya estamos preparando la tercera, la gran diferencia con la primera es que ahora nos estamos enfocando más en las infancias. Tenemos la experiencia de que la mayoría del público que acudió a la primera fueron niños y ahora hemos procurado tener películas para que ellos las disfruten en primera instancia, y hemos desarrollado cortometrajes animados con idea original para que ellos puedan vivirlo comoprotagonistas”.

Consideró que Mi Cine es muy importante porque: “hay que cambiar la idea de que las comunidades no pueden ser protagonistas de su propia historia. El hecho de que como país no nos veamos reflejados en nuestras propias pantallas es un tema de soberanía y de identidad, porque si nos reflejamos ahí, es algo que motiva a crear nuevas historias, para que nos asumamos como parte de esta diversidad que es el país, te dediques o no al arte”.

Informó que en esta segunda edición: “la gran parte de la selección de Mi Cine es gente de las propias comunidades, de sus propios territorios, que están contando nuevas historias y eso es muy importante para que salgamos del centralismo que nos aqueja”.