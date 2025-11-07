▲ De izquierda a derecha, Francesco Taboada, Sandino Saravia, Nelson Carro, Fernanda Robinson y Marina Stavenhagen en conferencia de prensa. Foto cortesía de la Cineteca Nacional

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 7

Con especial énfasis en lenguajes, sensibilidades y problemáticas actuales, la edición 78 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, refrenda “su espíritu de acercar a las audiencias a lo más notable del panorama fílmico”, incluyendo el clásico Underground, de Emir Kusturica, además de Obispo Rojo, cinta que recorre la vida de Sergio Méndez Arceo, prelado de Cuernavaca, quien ha sido “silenciado y opacado por la historia eclesiástica y oficial”.

Con una selección de 14 películas, provenientes de México, Francia, Alemania, Irán, Noruega, Brasil, Tailandia, España, Ucrania, Japón y Túnez, el encuentro se desarrollará, del 13 al 30 de noviembre en la Cineteca Nacional y, del 21 noviembre al 11 de diciembre, en las cinetecas Nacional de las Artes y Chapultepec, además de que recorrerá algunos puntos del país.

Nelson Carro, director de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional de México, explicó que en la selección se encuentran dos cintas galardonadas con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2025: El sonido al caer, de Mascha Schilinski y Sirat: Trance en el desierto, de Oliver Laxe.

La película que abrirá la Muestra 78, será Nueva ola francesa, de Richard Linklater, quien rinde homenaje a Jean-Luc Godard, “mediante un hilarante ejercicio referencial que celebra la inventiva, la pasión y la desobediencia creativa del mítico director de Sin aliento (1960)”.

Cintas galardonadas

Otra de las cintas que forma parte de este agasajo fílmico, es Ladesaparición de Josef Mengele, del ruso Kirill Serebrennikov, la cual se basa en la novela homónima de Olivier Guez y propone un acercamiento sobrio, sin sensacionalismo a la vida de Mengele, el médico conocido en la Segunda Guerra Mundial como El ángel de la muerte.

Continuarán las proyecciones con Ella y su hijo, de Saeed Roustayi, así como Sueños (sexo y amor), segunda entrega de la trilogía escrita y dirigida por Dag Johan Haugerud, la cual fue ganadora del Oso de Oro a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Obispo Rojo, de Francesco Taboada Tabone, destaca en la programación, pues es una radiografía creada a partir de material de archivo sobre el prelado mexicano Sergio Méndez Arceo. Es un minucioso trabajo que se realizó durante cuatro años y promete atrapar “el alma del público”.

Los títulos que completan el programa son O último azul, de Gabriel Mascaro; Un fantasma para servirte, de Ratchapoom Boonbunchachoke; Romería, de Carla Simón; Dos fiscales, de Sergei Loznitsa; Sirat: Trance en el desierto, de Oliver Laxe y Underground, de Emir Kusturica, el cual fue estrenado hace 30 años.