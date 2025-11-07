Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 24

México no resultará “tan afectado” por la reducción de vuelos en Estados Unidos a raíz del cierre temporal de su gobierno, confió ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, explicó que pidió a Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, revisar el impacto que podría tener la medida, ya que aún se desconoce cuánto tiempo durará.

La mandataria adelantó que la próxima semana se realizará una reunión con autoridades estadunidenses para abordar el tema del traslado de operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). “Esperemos que ahí se entienda cuál es la problemática de fondo y se pueda llegar a acuerdos”, expresó.