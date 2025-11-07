Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 24
México no resultará “tan afectado” por la reducción de vuelos en Estados Unidos a raíz del cierre temporal de su gobierno, confió ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, explicó que pidió a Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, revisar el impacto que podría tener la medida, ya que aún se desconoce cuánto tiempo durará.
La mandataria adelantó que la próxima semana se realizará una reunión con autoridades estadunidenses para abordar el tema del traslado de operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). “Esperemos que ahí se entienda cuál es la problemática de fondo y se pueda llegar a acuerdos”, expresó.
En otro momento de la conferencia, Sheinbaum Pardo subrayó que no habrá ningún tipo de intervención de Estados Unidos en territorio nacional y que su gobierno mantiene una relación de colaboración y respeto con Washington.
Rechazó las versiones difundidas en medios internacionales relacionadas con temas de seguridad, al destacar que el país sabrá responder. “Si llegara a haber una amenaza real que no tenga que ver con estas supuestas filtraciones, pues tenemos el himno nacional, ya lo dije: un soldado en cada hijo te dio”.