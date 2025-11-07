De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. a10

Con una trayectoria en la que ha recorrido las canchas desde México hasta España, Egipto y Japón, Javier Vasco Aguirre recibió una noticia que sorprende tanto a los aficionados como al propio técnico: ser el primer mexicano nominado en la categoría a mejor entrenador de los premios The Best de la FIFA.

Aguirre, quien dirige en una tercera etapa al Tricolor, enfrenta a selectos estrategas que han conseguidos títulos internacionales y europeos, como el español Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain y quien ganó la Champions, así como la Liga de Francia.

En la lista también destacan el alemán Hansi Flick, quien al mando del Barcelona obtuvo los tro-feos de la Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Los españoles Mikel Arteta (Arsenal) y Roberto Martínez (Portugal), además del italiano Enzo Maresca (Chelsea) y el neerlandés Arne Slot (Liverpool) completan el grupo de nominados.

Aun cuando el nombre de Aguirre pareciera ser el menos mediático, el timonel se respalda en una trayectoria de tres décadas, en la cual ha dirigido a las selecciones de México, Japón y Egipto, ade-más de haber estado al frente de clubes como el Atlético de Madrid, Osasuna, Español y Mallorca.

Ahora, la FIFA lo ha nominado al destacar el título que logró con el Tricolor en la Liga de Naciones de la Concacaf –en la que vencieron a Panamá–, así como la Copa Oro –donde superaron a Estados Unidos–. El timonel también ha conseguido en esta etapa con México un récord en 2025 de nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas.