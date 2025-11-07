Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 3

La danza que se hace en Latinoamérica y el Caribe es “crítica, habla de manera frontal al espectador, es de mucho contenido y cuerpo”. En esta región, los cuerpos “sudan, se ensucian, se enlodan, se tocan. Hay un fuerte factor de la danza como fenómeno de vínculo social. Todos los latinoamericanos bailamos salsa, merengue, mambo, chachachá. Eso forma parte de quienes somos a escala cultural y del Caribe, ni se diga”.

Hay muchas historias qué contar desde la perspectiva de los habitantes de esta parte del mundo, asegura Claudia Lavista, titular de la Dirección de Danza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al anunciar el Encuentro Sersur Latinoamérica y el Caribe, que se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 16 de noviembre en el Centro Cultural Universitario (CCU). Comprende funciones, talleres, conversatorios y mesas de diálogo.

Lavista cree firmemente en los encuentros –éste es el tercero que organiza en 2025–, porque la danza es “comunitaria” en su naturaleza. Además, ejercer un recurso para que una compañía “venga, baile y se vaya a su casa” le parece una “pérdida absoluta”. El proyecto Sersur tiene una característica especial: “voltear el mapa y poner al Sur arriba”. Aunque la tierra no tiene “arriba y abajo”, en el “imaginario de todos sí existe”. Para la coreógrafa, en los pasados 20 o 25 años lo que sucede en la danza en el sur global es, incluso, más interesante, aunque muy poco de ello llega a México.

Añade: “si vivimos todos con el celular y la selfi nada más viéndonos a nosotros mismos, entonces, la vida es horrible. Hay que ver a los otros y entender que en el otro es donde tú puedes descubrir cosas de ti, además de abrir tu panorama al trabajo colaborativo. Me importa mucho eso. Siempre he trabajado así y estar en un lugar como Danza UNAM me da la oportunidad de poner eso en práctica en proyectos mucho más amplios”.

En lo que va del año ha organizado Epicentro, primer Encuentro de Universidades y Escuelas Profesionales de Danza Contemporánea, y el encuentro Tradición y Actualidad en los Cuerpos Danzantes (TRAC), también en el CCU. Ya se preparan nuevas ediciones para 2026. Para Lavista, la gestión cultural tiene que ver con hacer programas que profundizan en la relación con las personas a las que van dirigidos.

Sersur Latinoamérica y el Caribe contará con la participación de la Compañía Marianela Boán Danza (República Dominicana / Cuba), que presentará Reactor Antígona, obra que retoma el mito de esta heroína griega para trasladarlo al presente y hablar sobre la migración. Por su parte, el futbolista colombiano Checho Tamayo, vuelto bailarín, ofrecerá Morituri te salutant, reflexión crítica sobre la violencia que se vive en su país, pero a través del futbol: nunca deja de tener una pelota entre las manos.