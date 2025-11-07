▲ “Por fortuna se está generando un proceso de apertura, seguramente promovido por las circunstancias y las nuevas generaciones de historiadores”, señaló en entrevista el académico Justo Cuño Bonito (en la imagen). Foto cortesía del entrevistado

Madrid. El reconocimiento del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, del dolor y las injusticias que sufrieron los pueblos originarios durante la Conquista es, para el historiador sevillano Justo Cuño Bonito, “un gesto imprescindible” y “necesario”, que servirá para luchar contra los sectores más reaccionarios que siguen promoviendo una historiografía de “hispanofilia”, de la exaltación del orgullo patrio como se hacía durante la dictadura fascista de Francisco Franco.

En entrevista con La Jornada, este profesor de historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, y del instituto de investigación El Colegio de América, explicó también que muchas veces desde los sectores más conservadores de las academias de historia de América Latina se lanzan mensajes muy “duros” sobre ese pasaje histórico, en el que se vuelve a exaltar la imposición de la religión y la lengua y se tilda a los pueblos indígenas de “ignorantes”.

Cuño ha escrito libros fundamentales para entender ese periodo histórico, entre ellos Ayacucho: La última batalla de la independencia americana, El retorno del rey: El restablecimiento del régimen colonial en Cartagena de Indias 1815-1821 (2008) y Vientos de guerra: Apogeo y crisis de la Real Armada 1750-1823 (2018).

–Recientemente, el gobierno español decidió rectificar y reconocer el dolor y las injusticias sufridas por los pueblos originarios de México durante la Conquista y el periodo colonial. ¿Qué opina sobre esto?

–Me parece un gesto imprescindible, necesario, llega tarde, pero por lo menos llega. Siempre es conveniente reconocer y no tener que rectificar, y me parece que ahí hay implícita una rectificación, porque, muy probablemente, se debe a que hay unas 7 mil empresas en México, y eso es un poderoso aliciente para hacer esa rectificación.

“Que España sea el segundo mayor inversor extranjero en México es algo que anima a que políticos, tanto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del Partido Popular (PP), a que tomen en cuenta que hay que hacer gestos y acercamientos al gobierno mexicano.

“Espero que crean realmente que es necesaria una modificación sustancial en la manera de concebir las relaciones con México y América Latina en general. Ojalá no sólo sea un cálculo de intereses y sea sincera la intención de disculparse o pedir perdón por tantos agravios, rapiña y violencia que derivaron en el exterminio de comunidades indígenas.”

–¿Cree que esto pueda derivar en un posicionamiento público de perdón del rey de España, Felipe VI, como jefe del Estado?

–Creo que no, sería ir demasiado lejos. Entre otras cosas, porque la monarquía española se sostiene en un pilar fundamental, y es el amparo que tiene la institución fundamentalmente en la derecha y en una parte también considerable del PSOE. La monarquía se sostiene en ese statu quo, en esa élite política, que son los que dan amparo a la institución, con lo que cual ejercen una pinza sobre el propio monarca, y son los que deciden hacia dónde se puede mover.

“La monarquía no es autónoma para poder dar su opinión ni para poder decir lo que le gustaría, si es que en algún momento quisieran rectificar. La monarquía seguirá el dictado del partido del gobierno, y mientras éste no modifique ni revise ese mensaje institucional hacia América Latina no habrá grandes cambios.”