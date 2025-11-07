Ángel Bolaños Sánchez

La escuela primaria Antonio de Mendoza, ubicada en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, se mantiene cerrada desde el lunes pasado luego de que se desprendieron fragmentos del repellado en el techo y el borde de uno de los pasillos exteriores de acceso a las aulas del segundo nivel.

Tras una protesta realizada dos días después, en la que madres de estudiantes del plantel, ubicado en la esquina de la avenida Javier Rojo Gómez y Sur 16, pidieron realizar un estudio sobre las condiciones estructurales, se realizó ayer un recorrido con personal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y un director responsable de obra, en el que se determinó mantener el cierre de seis de las 12 aulas en tanto se realiza dicha evaluación.

La madre de un menor que cursa el sexto grado, explicó que aun cuando se habilitarán espacios como la ludoteca como aula para reanudar clases el lunes 10, el cierre parcial implicará reducir las horas de clase; por ejemplo, su hijo tomará clases las próxima semana los días lunes, miércoles y viernes, y la siguiente sólo el martes y el jueves.