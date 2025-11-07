Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 37

Ayer, una vez más, habitantes de asentamientos irregulares en la alcaldía de Tlalpan que fueron desalojados por construir en áreas de reserva ecológica bloquearon por alrededor de cinco horas la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 28, para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente que cesen las demoliciones y una mesa de negociación.

En la zona, que reporta alta circulación vehicular tanto de ingreso a la Ciudad de México como de salida, generó una severa congestión vial a la altura del pueblo de Topilejo, donde se han realizado varios operativos ambientales.

Sin embargo, ante los despliegues para la recuperación de las áreas de conservación, los inconformes de San Miguel Topilejo, La Pradera y San Miguel Ajusco se unieron para presionar a las autoridades y detengan la destrucción de sus viviendas.

Los pobladores manifestaron que son dueños de los predios y que llevan varios años habitando la zona; no obstante, los operativos que realiza la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural no es por la propiedad, sino por la prohibición de todo tipo de construcción en estas áreas.

Durante la madrugada de ayer se realizó una nueva recuperación en el predio conocido como El Mirador; sin embargo, al pasar el convoy con el personal de seguridad y gobierno, un grupo de personas les impidió el paso y los obligó a transitar por la carretera.

De acuerdo con algunos inconformes, los operativos recientes para la demolición de viviendas se realizaron en los asentamientos irregulares de El Mirador y La Herradura, en Parres y Jardines de San Juan, respectivamente.

Debido a eso, los habitantes de San Miguel Topilejo y San Miguel Ajusco decidieron parar la circulación vehicular, lo que afectó una vez más a los usuarios del transporte público, quienes se vieron obligados a descender de la unidades para caminar en busca de llegar a su destino.

Ante los constantes cierres, automovilistas pidieron a las autoridades atender las demandas de los inconformes y evitar que terceros se vean afectados, porque es la tercera ocasión en una semana que se quedan atrapados por el bloqueo.