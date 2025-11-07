Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 37

El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) suspendió de manera temporal el inmueble ubicado en la calle Lafontaine 110 en la colonia Polanco III sección, donde según diputados de Morena, autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, que gobierna el panista, Mauricio Tabe, han sido omisas en la demolición de un piso adicional, lo que viola el uso de suelo.

La visita de verificación se realizó tras una solicitud del Congreso de la Ciudad de México. Ahí, el Invea “no acreditó el cumplimiento a lo establecido por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Polanco”, al no exhibir los documentos que amparan las intervenciones señaladas, “por lo que se ordenó la suspensión temporal total de actividades, imponiendo los sellos correspondientes” el 14 de octubre pasado.

Las investigaciones quedaron asentadas en el expediente con número INVEACDMX/OV/DU/2104/2025, mediante las cuales se buscaba el cumplimeitno de dicho programa y la correcta aplicación de las normas de ordenación en áreas de conservación y valor patrimonial, como en la que se asienta dicho inmueble.

Por este caso, en días pasados la Secretaría de la Contraloría General inició una investigación contra el alcalde Mauricio Tabe. Incluso, como parte del exhorto aprobado por los legisladores, también se solicitó una investigación a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos.