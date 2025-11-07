Capital
Exigen revocar alza al transporte
Foto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 36

Alrededor de 35 integrantes del colectivo Mejor Movilidad CDMX protestaron por el reciente aumento de un peso con 50 centavos a la tarifa del transporte público concesionado en la capital del país. El contingente, formado por estudiantes de instituciones como el IPN, la UNAM y la Universidad Rosario Castellanos, así como por miembros del Frente Nacional por las 40 Horas, partió del Monumento a la Madre, en Insurgentes Centro, con destino a la Secretaría de Movilidad, en la calle Álvaro Obregón, en la colonia Roma. En la dependencia entregaron un pliego petitorio en el que solicitaron la anulación del incremento al transporte, la conclusión del programa de chatarrización de unidades y la adquisición de más vehículos, entre otros puntos.

