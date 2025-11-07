Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 36

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales catearon cuatro inmuebles operados por La Unión Tepito como búnkers para el almacenamiento de droga en las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, donde detuvieron a siete personas, entre ellas cuatro mujeres, y aseguraron más de mil dosis de drogas, entre mariguana y cocaína.

Las investigaciones policiales arrojaron que desde estos inmuebles distribuían drogas para el menudeo en las diferentes zonas que el cártel tiene bajo su control.

Con los datos de prueba, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control las órdenes de cateo correspondientes, quien las otorgó, por lo que se desplegaron operativos en los que participó la Fiscalía General de Justicia capitalina, las secretarías de Marina y de Defensa, así como la Guardia Nacional.

La primera intervención se realizó en un inmueble de la calle Imprenta, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, donde se aseguraron 287 dosis de cocaína, 10 gramos de la misma sustancia y 300 gramos de mariguana a granel, así como dos teléfonos celulares.

En la calle Toltecas, de la misma colonia, pero en la alcaldía Cuauhtémoc, se ejecutó el segundo cateo, donde aseguraron 401 dosis de cocaína, dos teléfonos móviles y detuvieron a tres personas.

De manera simultánea, en la calle Sur 12, de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, los policías aseguraron 306 dosis de cocaína y 120 bolsitas con mariguana, además de un teléfono celular y detuvieron a un sujeto de 28 años y una mujer de 29.

En la calle Bizet, de la colonia Vallejo, en Gustavo A. Madero, se realizó el cuarto cateo, donde detuvieron a un hombre de 65 años y a una mujer de 41; además, aseguraron aproximadamente un kilogramo de cocaína.

Los predios fueron asegurados y sellados bajo resguardo policial, en tanto que las siete personas detenidas, identificadas como Raúl Antonio Palafox, Marian Michelle, Bernardo Raúl, Jessica Grisel, Patricia Amanda, Mildret Michelle y Raymundo Mendoza, fueron trasladadas a la Fiscalía de Narcomenudeo.