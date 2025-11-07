Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 36

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México prevé que la Copa Mundial de Futbol 2026 generará una derrama económica para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de unos 18 mil 500 millones de pesos.

La presidenta del organismo, Ada Irma Cruz Davalillo, informó que la ciudad tiene 5 mil 258 unidades económicas registradas en el sector turístico, y anunció un programa de capacitación gratuito para los negocios de este sector en estrategias comerciales, de acceso a financiamiento y atención a turistas internacionales.

Adelantó que en colaboración con la plataforma de servicios de hospedaje por aplicación Airbnb y el Gobierno de la Ciudad de México, elaborará una guía de los pequeños negocios disponibles para el turismo en torno a las unidades de alojamiento en barrios y colonias.

El director de Asuntos Públicos de Airbnb, Sebastián Colín Ávila, refirió que para la justa deportiva se ocuparán unas 274 mil noches de hospedaje en servicios por aplicación y, en promedio, por cada peso que invierte un huésped en alojamiento, ocupa cuatro en los comercios locales, y se pretende que con esta guía se incremente a entre seis y ocho pesos.