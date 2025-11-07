▲ Con una trayectoria de más de cuatro décadas y con el reconocimiento de académicos y organizaciones sociales, María Dolores González Sarabia rindió protesta como nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina. Foto La Jornada

María Dolores González Sarabia, nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local, garantizó autonomía e independencia en su gestión, pese a los señalamientos de ser hermana de la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia.

Tras rendir protesta ante el Congreso de la Ciudad de México como presidenta del organismo por un periodo de cuatro años, señaló que su propuesta es fortalecer la comisión y “perfeccionar” el proceso de recepción de quejas, la investigación, profundizar en las recomendaciones y dar mayor alcance al trabajo realizado.

Sobre su elección al frente del organismo autónomo, indicó que tanto consejeros, como diputados y ciudadanos participaron en la definición del dictamen; “entendemos que quizá alguien no esté de acuerdo, pero el proceso ha sido muy transparente”.

Ayer, durante la sesión ordinaria del pleno, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Jannete Guerrero Maya, sostuvo que su nombramiento “no representa a un grupo”; además, cuenta con el respaldo de académicos y organizaciones sociales, quienes enviaron cartas al Legislativo para apoyar su nombramiento.

La legisladora destacó que González Sarabia cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la mediación, el diálogo y la construcción de paz.