▲ El traslado al Reclusorio Norte del sujeto que el martes pasado acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum, fue realizado por elementos de la Policía de Investigación y de la SSC. Foto Alfredo Domínguez

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 35

Uriel Rivera Martínez, sujeto que agredió sexualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a una mujer de 25 años, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde lo requiere un juez de control.

En tanto, la mesa directiva del Congreso local condenó lo ocurrido el martes pasado y llamó a todas las instituciones y a la sociedad a no normalizar ni justificar la violencia contra las mujeres, pues una agresión como la que vivió la mandataria federal “debe ser de cero tolerancia”.

La tarde del jueves se realizó el traslado del hombre al finalizar el plazo legal tras su detención, por lo que salió de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en la colonia Doctores, enfundado en una sudadera amarilla.

El traslado fue realizado por agentes de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en un vehículo oficial ministerial hasta ese penal capitalino ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Rivera es requerido por un juez de control, quien determinará su situación jurídica tras las agresiones cometidas; se espera que mañana enfrente la audiencia inicial.

De acuerdo con fuentes ministeriales, Uriel se encontraba bajo los influjos del alcohol y otras sustancias el día de los hechos, por lo que un médico legista solicitó al Ministerio Público que se le dieran por lo menos 12 horas para que pudiera rendir declaración.