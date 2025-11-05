Sociedad y Justicia
Condenan a El Saurín, integrante de La familia michoacana, a 25 años de prisión
 
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 39

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en coordinación con la Fiscalía Federal en Guerrero, obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años contra Feliciano Álvarez Mecino, alias El Saurín, por el delito de secuestro. Además se le vincula a una célula de la organización criminal La familia michoacana. En 2014 se le cumplimentó orden de aprehensión.

El Ministerio Público de la Federación presentó las pruebas para obtener del juzgado quinto de distrito en Guerrero, con sede en Iguala, una pena de 25 años de prisión, y multa de un millón 666 mil 660 pesos. El sentenciado se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Coahuila.

Por separado, la Femdo, en coordinación con la Fiscalía Federal en Tamaulipas, obtuvo sentencia condenatoria por 25 años contra Luis Rosendo Salinas Pecina, también por el delito de secuestro.

Según las investigaciones, el sentenciado participó en la detención ilegal de personas en distintos puntos de Reynosa, Tamaulipas, para después entregarlas a otros sujetos, quienes las trasladaron a una casa de seguridad ubicada en la colonia Obrera, en la misma ciudad.Entregan a EU a acusado por abuso sexual a menor

En la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Víctor Hugo Valle, de nacionalidad mexicana y estadunidense, requerido por la corte del tercer distrito en Salt Lake, Utah, por abuso sexual calificado en contra de una menor de edad, ocurrido entre 2011 y 2015.

