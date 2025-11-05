Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 39

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, invitó a todas aquellas que vivan en un entorno de agresiones de género a hacer uso de la Línea de las Mujeres 079 opción 1, en donde recibirán asesoría jurídica y atención sicoemocional.

A pocas semanas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), Hernández Mora advirtió que las herramientas digitales se utilizan cada vez con mayor frecuencia para acechar, acosar y abusar mujeres y niñas.

Señaló que como parte de la estrategia integral para la erradicación de la violencia hacia las mujeres está disponible la referida línea, que “es un servicio gratuito que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, y es atendido por personal capacitado.

“Su puesta en marcha simboliza un avance sustantivo en la articulación de un modelo integral de atención y acompañamiento”, destacó.

Puntualizó que la línea es el primer contacto para identificar cuál es el tipo de violencia, y después canalizar a las usuarias y dar seguimiento de manera personalizada a cada caso, con el objetivo de que ninguna mujer enfrente la violencia en soledad.