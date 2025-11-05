Política
Ver día anteriorMiércoles 5 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/05. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/El gobierno pagará aguinaldos a partir del 10 de noviembre/
A nterior
S iguiente
 
El gobierno pagará aguinaldos a partir del 10 de noviembre
 
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 15

La Presidencia de la República estableció las disposiciones para el pago del aguinaldo de este año a los trabajadores del Estado y servidores públicos de dependencias federales, a partir del 10 de noviembre. Así se indicó ayer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Este derecho consta de una gratificación equivalente a 40 días de salario para trabajadores contratados bajo el Apartado B del artículo 123 constitucional, y de “hasta 40 días” para el resto. Las disposiciones aplican a servidores públicos y personal de confianza, de entidades federales y del Servicio Exterior Mexicano.

A nterior
S iguiente