De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 15

La Presidencia de la República estableció las disposiciones para el pago del aguinaldo de este año a los trabajadores del Estado y servidores públicos de dependencias federales, a partir del 10 de noviembre. Así se indicó ayer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Este derecho consta de una gratificación equivalente a 40 días de salario para trabajadores contratados bajo el Apartado B del artículo 123 constitucional, y de “hasta 40 días” para el resto. Las disposiciones aplican a servidores públicos y personal de confianza, de entidades federales y del Servicio Exterior Mexicano.