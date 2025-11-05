Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 15
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp) reprochó la “exclusión” de 20 mil de sus agremiados del incremento salarial de 4.5 por ciento que Petróleos Mexicanos (Pemex) acordó con el sindicato mayoritario.
A su vez, denunció la “criminalización de la protesta laboral”, ya que tres de sus integrantes del Comité Ejecutivo Nacional fueron citados para hoy por la Fiscalía General de la República (FGR), tras el plantón que realizaron en el edificio inteligente de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos, Veracruz, en agosto pasado.
Martín Ruiz Gámez, secretario de la Untypp, señaló que lo anterior responde a una denuncia interpuesta por Pemex como consecuencia de la manifestación pacífica para denunciar las condiciones laborales de explotación, sobrecarga de trabajo y ausencia de derechos básicos que enfrentan los técnicos y profesionistas en la zona sur.
Respecto al incremento salarial, dijo que los más de 20 mil técnicos y profesionistas se encuentra en incertidumbre, porque a la fecha la administración de la empresa estatal no ha informado a este sindicato si recibirán el beneficio.
“Se nos dice que se está analizando por directivos de Pemex con las secretaría de Hacienda, y de Energía; entonces, ellos no pueden definir una respuesta. No debe existir ninguna discriminación para ningún tipo de trabajador dentro de Petróleos Mexicanos”, indicó.