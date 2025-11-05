Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 15

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp) reprochó la “exclusión” de 20 mil de sus agremiados del incremento salarial de 4.5 por ciento que Petróleos Mexicanos (Pemex) acordó con el sindicato mayoritario.

A su vez, denunció la “criminalización de la protesta laboral”, ya que tres de sus integrantes del Comité Ejecutivo Nacional fueron citados para hoy por la Fiscalía General de la República (FGR), tras el plantón que realizaron en el edificio inteligente de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos, Veracruz, en agosto pasado.

Martín Ruiz Gámez, secretario de la Untypp, señaló que lo anterior responde a una denuncia interpuesta por Pemex como consecuencia de la manifestación pacífica para denunciar las condiciones laborales de explotación, sobrecarga de trabajo y ausencia de derechos básicos que enfrentan los técnicos y profesionistas en la zona sur.