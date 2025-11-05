Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 15
Más de 20 organizaciones que integran la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (Anics) anunciaron que el próximo 20 de noviembre realizarán una concentración en el Zócalo capitalino, para exigir al gobierno federal que se discuta una iniciativa ciudadana de reforma al 27 constitucional en la que proponen una decena de “cambios claves” para el campo mexicano.
Concretamente plantean el reconocimiento “explícito” de la propiedad social para ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas, así como revertir la dependencia agroalimentaria provocada por reformas neoliberales impulsadas tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994, señaló José Jacobo Femat, de la coordinación política de la Anics.
En conferencia de prensa, recordó que en 1992 se hicieron reformas al artículo 27 constitucional que permitieron el despojo de bienes nacionales, ya que se eliminó la prohibición de venta de ejidos y tierras comunales.
Macario Hernández, también de la Anics, añadió que proponen revertir las privatizaciones del agua y garantizar su administración pública y colectiva. Además, llamó al fortalecimiento de ese sector –constituido por 5.5 millones de titulares de derechos agrarios– como garante de la soberanía alimentaria.