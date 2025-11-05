Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 14

Por afiliaciones indebidas, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas a los partidos políticos, con excepción del PAN, por 28.8 millones de pesos.

De un total de 917 personas que presentaron quejas por ese motivo –y también por desafiliaciones indebidas–, el Consejo General resolvió que no hubo afectación en 546 asuntos, mientras otros resultaron sobreseídos por fallecimiento del ciudadano, y algunos más tenían vencida la caducidad, de ahí que se aplicaron infracciones en 259 casos.

Según cifras preliminares, el PRI deberá pagar 5.5 millones por haber inscrito en su padrón a ciudadanos sin el consentimiento respectivo; Morena fue multada con 15.6 millones; PT, 1.7; Partido Verde, 5.2, y Movimiento Ciudadano, 506 mil 573 pesos.

Destruyen boletas del proceso judicial

El Consejo General aprobó la destrucción de los votos válidos y nulos, boletas sobrantes e inutilizadas, y de la lista nominal de electores de la elección judicial del pasado primero de junio.

Esta acción se hará en coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, pues el papel será reciclado y utilizado en la producción de estos materiales educativos.

Aparte, se aprobó el procedimiento de revisión de los informes de ingresos y gastos de las actividades realizadas por organizaciones de observación en la elección judicial.

El INE fiscalizó a 33 agrupaciones, de las que siete presentaron su informe en tiempo, cinco de manera extemporánea y 21 fueron omisas; ninguna de estas últimas recibe recursos del fondo de apoyo respectivo ni de algún otro similar. Al no tener registro de gastos, sólo recibieron amonestación pública.