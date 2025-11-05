César Arellano García

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 12

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que formaliza las reformas a diversas disposiciones de su manual de remuneraciones para el ejercicio fiscal 2025.

El documento señala la base legal y constitucional para que el TFJA, con su autonomía presupuestal, ajuste los salarios de sus servidores públicos. Los cambios específicos incluyen el aumento de prestaciones económicas para personal operativo, como ayuda de despensa y transporte, y la actualización de los tabuladores de sueldos brutos y netos para el personal de mando, enlace y operativo.