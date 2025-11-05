Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 12

En una sesión marcada por choques entre ministros por segundo día consecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer las facultades otorgadas a la fiscalía anticorrupción de Quintana Roo para solicitar a jueces federales la intervención de comunicaciones privadas y la geolocalización en tiempo real.

Por seis votos contra tres, declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de ese estado. La decisión se basó en un proyecto del ministro Arístides Guerrero García, quien propuso resolver en ese sentido la acción de inconstitucionalidad 29/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Expuso que la ley sólo faculta al fiscal general del estado y no puede delegar esa capacidad a funcionarios de menor jerarquía.

Sin embargo, la ministra María Estela Ríos González defendió que la fiscalía debía contar con esa posibilidad en atención a la realidad y necesidades de cada estado.

“Si bien hablamos de que puede haber muchas fiscalías autónomas, yo creo que tiene que obedecer a las necesidades de cada estado, no podemos ajustarlas a las necesidades que se manifiestan a escala federal”, expresó.

La confrontación

El ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que “un argumento al absurdo llevaría a que cualquier autoridad pueda hacerlo (solicitar la intervención de la comunicación privada), si al final va a ser el juez quien va a decidir”.