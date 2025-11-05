De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 7

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inhabilitó por nueve mese a la empresa Abastecedora Tecnológica Especializada, por lo que no podrá establecer contratos con dependencias de la administración pública de los tres niveles de gobierno.

Así lo dio a conocer la dependencia en una circular publicada en la edición de ayer del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde pidió a los gobiernos locales y estatales “abstenerse de recibir propuestas o adjudicar contratos a dicha persona moral, de manera directa o por interposita persona, por el plazo de nueve meses”.