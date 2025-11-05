Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 7
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inhabilitó por nueve mese a la empresa Abastecedora Tecnológica Especializada, por lo que no podrá establecer contratos con dependencias de la administración pública de los tres niveles de gobierno.
Así lo dio a conocer la dependencia en una circular publicada en la edición de ayer del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde pidió a los gobiernos locales y estatales “abstenerse de recibir propuestas o adjudicar contratos a dicha persona moral, de manera directa o por interposita persona, por el plazo de nueve meses”.
Asimismo, agregó que una vez cumplido el lapso de inhabilitación, si la empresa no ha pagado la multa impuesta, la sanción subsistirá hasta que salde ese adeudo.
En el documento, la SABG no dio a conocer el motivo de la sanción.
En otra circular, también en el DOF, anunció que el sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito confirmó el amparo que se le había otorgado a Seguros SURA ante una sanción que se le había impuesto, por lo que ésta quedó sin efectos.