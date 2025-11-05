Ernesto Martínez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 4

Morelia, Mich., La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que hasta ayer no había sido identificado el cadáver del sujeto que el sábado pasado asesinó a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan.

La oficina del fiscal Carlos Torres Piña confirmó que el cuerpo permanece en el Servicio Médico Forense sin que alguien haya pedido informes.

La FGE detalló que un equipo interdisciplinario trata de identificar al pistolero, quien aparenta una edad de entre 17 a 19 años, lo que deja abierta la posibilidad de que sus huellas dactilares no estén en el registro del Instituto Nacional Electoral.

Medios de comunicación nacionales difundieron el lunes que el agresor era un presunto delincuente originario del municipio de Apatzingán; no obstante, de acuerdo con fuentes policiales los rasgos de éste no coinciden con el retrato hablado que publicó la fiscalía.

En tanto, la FGE dio a conocer que fueron liberados seis de los ocho individuos que hicieron destrozos en palacio de gobierno del estado el pasado domingo, en Morelia; uno será procesado por los delitos de sabotaje y daño en las cosas y otro, Pedro R., tenía pendiente una orden de aprehensión por el delito de fraude, la cual fue cumplimentada.