a propuesta sonora-letrística en Demos, primer disco de San Pascualito Rey (SPR), contiene canciones como Beso de muerto, Te voy a dormir, Me da miedo la vida las cuales dejaron indeleble impronta en esta banda. Han pasado 25 años desde la aparición de SPR y en reciente charla con los medios, Pascual Reyes anunció el adiós de los escenarios de la banda y al hacer un recuento de lo realizado afirmó: “dejamos un legado de seis discos, varios epés y muchas canciones que acompañarán a la gente toda su vida. Cumplimos nuestra misión: compartir nuestras vidas en el escenario” después, de manera relajada, agregó: “nos llevamos bien, y si en algún momento la vida nos vuelve a juntar, seguro lo haremos”. Mientras eso suceda ya están programados los conciertos de despedida para SPR: la gira irá a Querétaro, León, Toluca y Guadalajara, y el 7 de noviembre a las 20:30 dará lo que podría ser su concierto postrero en el Auditorio BB. Esta presentación será el marco donde Pascual, voz y lira; Juan Morales, bajo; Vicente Jáuregui, guitarra; Chepo Valdéz, batería y Giancarlo Bonfanti teclados den un paseo por Dark Guapachoso, su sexta grabación de estudio, ejecutando piezas como Dónde quedó el amor, Esa palabra y Necesito una compañera, rolas con aires del pop de barrio que rifaba en los años setenta. Y como remate, van las palabras escritas en las redes de SPR: “Con el corazón lleno de gratitud, queremos compartirles que SPR se retira indefinidamente de los escenarios”. Gracias a Paco Balderas por el apoyo en la conferencia.

