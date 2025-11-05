Salinas Pliego: apostar a la violencia // Lilly demanda “guerra” // Negre: ayuda de EU y rebelión // Luffy y Generación Z, falsa bandera
spectáculos de desesperación y oportunismo de quienes siguen montados en la suposición, que ondean de manera provocadora, de que Michoacán y Estados Unidos les podrían generar los réditos electorales que las urnas les han retirado (panistas y priístas, Romeritos y Alitos unidos en las cámaras legislativas – RomAlitos–, por la ambición alebrestada) o que podrían conjurar la caída de los privilegios empresariales marrulleros que la Corte está por retirarles (Salinas Pliego y su propia corte, mediática y politiquera).
La apuesta abierta es a la violencia. Ayer la desataron los RomAlitos en el Poder Legislativo, con la senadora saltimbanqui Lilly Téllez como voz destemplada que exige la declaración, al estilo calderonista, de una guerra contra el narco, experta ella en montajes como el de junio de 1999, cuando se prestó a simular un atentado de balas en su contra, para que su jefe de siempre, Salinas Pliego, apretara en su campaña televisiva contra el primer gobierno progresista de la Ciudad de México, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, acusando a esta pionera administración perredista de complicidad y culpabilidad por la ejecución de Paco Stanley, un burdo cómico de pantalla cuyo asesinato, según se supo después, estuvo regido por asuntos de crimen organizado desplegados en áreas televisivas del Ajusco.
Es explícita la convocatoria a la violencia. El propio Ricardo Salinas Pliego, desesperado porque parece inminente una sentencia en su contra que lo obligará a cuantiosos pagos fiscales, expresó en su cuenta de X el pasado 2: “Por esto los corruptos del @PartidoMorenaMx quieren prohibir que el pueblo esté armado, quieren ciudadanos indefensos para que sean víctimas de sus socios criminales y no puedan defenderse”. Su proclama tiene como referencia un video en que se ven grupos realizando destrozos al interior del palacio de gobierno de Michoacán; un embozado, por cierto, enumeró las causas de esa acción violenta: “... por los impuestos”.
Uno de los medios que han sido sembrados en México para apoyar los proyectos electorales de Salinas Pliego, La Derecha Diario, propiedad del español Javier Negre, promotor de Vox, Javier Milei y el voto “hispano” a favor de Trump, con varias sentencias en contra en su tierra natal por malas hechuras periodísticas, retomó el mismo día el mensaje del concesionario de Televisión Azteca y el video de los destrozos en Morelia y sentenció: “México sólo podrá salir de este narcogobierno con violencia, la ayuda de Estados Unidos y la la (sic) rebelión del pueblo” (https://goo.su/yBgy7Q).
En enero de 2025, el ultraderechista Negre mencionó que en diciembre de 2024 Salinas Pliego le había dicho en Argentina: “¿Y si nos ayuda en México contra estos zurdos criminales?” (https://goo.su/kHEAn6m). Así que, en un mes, abrió la versión en México: “El terror de los comunistas llega a México para hacer llorar a diario a la zurda Claudia Sheinbaum y exponer lo que los medios tradicionales no te muestran” (https://goo.su/wz6uB). Negre reconoció: “El gran @RicardoBSalinas me pidió ayuda para dar la batalla contra los zurdos que gobiernan México (...) Al valiente tío Richie no se le podía decir que no”.
El próximo 15 se llegará a la siguiente estación de provocación y violencia programada en esta ruta con destino intermedio en las elecciones de 2027 (legislativas, de una porción de gobernadores y de revocación de mandato presidencial) y el definitorio de 2030. Se busca exacerbar ánimos de jóvenes, en particular estudiantes, con la bandera falsa de la “Generación Z” y Luffy, el personaje del manga One Piece. Hay un machacón propósito explícito en redes: intentar entrar a Palacio Nacional, generar incendios y destrozos en edificios públicos, en emulación, argumentan, de lo sucedido en Nepal, donde el gobierno fue derrocado entre represión, muertes, heridos y violencia física contra funcionarios públicos. ¡Hasta mañana!
Facebook: Julio Astillero