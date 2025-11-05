Ap

Miércoles 5 de noviembre de 2025

Seúl. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, elogió ayer los planes de Corea del Sur para aumentar su gasto militar, al afirmar que su socio asiático asumirá un papel más importante en la defensa contra las agresiones de Corea del Norte, ya que los aliados deben prepararse para “contingencias regionales”. La modernización de la alianza de décadas entre Washington y Seúl es un tema clave entre ambos países, ya que aparentemente la Casa Blanca desea que Corea del Sur aumente sus capacidad de defensa convencional para que Washington pueda centrarse más en China.