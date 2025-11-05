Mundo
Ver día anteriorMiércoles 5 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/05. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Jefe del Pentágono elogia gasto militar de Corea del Sur/
A nterior
 
Jefe del Pentágono elogia gasto militar de Corea del Sur
 
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 29

Seúl. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, elogió ayer los planes de Corea del Sur para aumentar su gasto militar, al afirmar que su socio asiático asumirá un papel más importante en la defensa contra las agresiones de Corea del Norte, ya que los aliados deben prepararse para “contingencias regionales”. La modernización de la alianza de décadas entre Washington y Seúl es un tema clave entre ambos países, ya que aparentemente la Casa Blanca desea que Corea del Sur aumente sus capacidad de defensa convencional para que Washington pueda centrarse más en China.

Hegseth dijo a los periodistas que se sentía “muy alentado” por el compromiso de Seúl de aumentar el gasto en defensa y realizar mayores inversiones en las capacidades sudcoreanas.

A nterior
Subir al inicio del texto