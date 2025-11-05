De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 29

La tortura en las cárceles israelíes empeoró drásticamente durante la guerra, afirmó el autor palestino liberado tras 32 años en prisiones israelíes, Nasser Abu Srour, informó The Guardian.

“Cualquier lugar donde no hubiera cámaras era un lugar para la brutalidad”, mencionó.

“Nos ataban las manos detrás de la cabeza, nos tiraban al suelo y luego comenzaban a pisotearnos.”

“Toda la vida cultural en la prisión desapareció en los últimos dos años; sólo quedaba la supervivencia básica (…) Siempre teníamos hambre”, añadió.

Relató que las raciones diarias eran mínimas, apenas suficientes para sobrevivir, y señaló haber perdido 12 kilogramos de peso. A los presos sólo se les permitía una muda de ropa delgada, por lo que siempre pasaban frío en las noches de invierno.