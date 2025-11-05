Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 29

Doha. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, denunció ayer las “continuas violaciones” del alto el fuego en la franja de Gaza, impuesto por el presidente Donald Trump.

“Deben parar y todas las partes deben cumplir las decisiones de la primera parte del acuerdo de paz”, señaló Guterres desde Qatar, antes de resaltar que “no hay que olvidar la necesidad de establecer un camino político creíble para poner fin a la ocupación, materializar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y avanzar hacia una solución de dos Estados que permita a israelíes y palestinos vivir con paz y seguridad.”

Qatar pidió a la comunidad internacional “redoblar los esfuerzos” para apoyar a la población palestina a “recuperarse de la devastación” causada por la ofensiva israelí, durante la apertura de la Segunda Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, que se celebra en Qatar, informó la cadena de televisión catarí Al Jazeera.

Reino Unido afirmó que “no hay excusa” que justifique retener en almacenes la ayuda humanitaria para Gaza, cuando Israel se ha comprometido al plan de Trump, al calificar la reticencia de las autoridades israelíes a facilitar la llegada de ayuda de “injusta”.