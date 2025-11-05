▲ La mayoría de desplazados continúan en campamentos debido a la destrucción generalizada y la falta de opciones. En la imagen, un refugio en Zawayda, en el centro de la franja. Foto Ap

Ap, Sputnik, Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 29

Jerusalén. La aviación israelí llevó ayer a cabo una serie de bombardeos en los suburbios de la ciudad de Jan Yunis, al sur de la franja de Gaza, al tiempo que el director del hospital de salud mental de Gaza, Abdallah al-Jamal, indicó que la población sufre un “volcán” de trauma sicológico debido a los constantes ataques y repetidas incursiones militares, mientras luchan contra la falta de alimentos nutritivos en los mercados.

“La aviación de las fuerzas de ocupación realizó una serie de incursiones aéreas en varias zonas entre las localidades de Bani Suheila y Maan, al este de Jan Yunis”, informó la agencia palestina Maan.

Según Maan, durante las últimas 24 horas la artillería israelí también bombardeó áreas al este de la ciudad de Gaza, donde las fuerzas israelíes continúan con demoliciones de viviendas residenciales, destruyendo barrios enteros.

En la zona norte del enclave, las Fuerzas de Defensa de Israel mataron a un palestino que se aproximó a las tropas y cruzó la “Línea Amarilla”, una demarcación que delimita el área donde el ejército israelí sigue desplegada, señaló la milicia de Israel.

“Con el inicio de la tregua, fue como si un volcán hubiera entrado en erupción en cuanto a la demanda de servicios de salud mental. Incluso el estigma que existía antes, el miedo a visitar a un sicólogo, ya no existe”, explicó a la agencia de noticias Reuters el director del Hospital de Salud Mental de la ciudad de Gaza , Abdallah al-Jamal. El equipo de Al-Jamal, atiende a unos 100 pacientes al día.

Los gazatíes han gastado todo lo que tenían y han vendido todas sus propiedades para pagar los camiones que les permitan evacuar del norte al sur. Por eso dependen totalmente de la ayuda alimentaria y los puntos de distribución. En esas condiciones luchan contra la falta de alimentos nutritivos en los mercados donde sólo encuentran chocolates, galletas saladas y otros artículos que son caros para ellos, publicó Al Jazeera.