De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 32

Campesinos del estado de Guanajuato bloquearon ayer nueve tramos carreteros y una vía férrea en los municipios de Irapuato, Pénjamo, León, Valle de Santiago y Abasolo, en demanda del pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y de 6 mil pesos para la de sorgo.

En Irapuato hay tres puntos cerrados en la vía federal 90, en el entronque a Pueblo Nuevo, tramo Irapuato-Abasolo, donde se ubica la empresa Procter & Gamble y en la carretera federal 45 Irapuato-Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial.

En Pénjamo cercaron los tramos del dren de alivio, en la comunidad Santa Ana Pacueco; la carretera federal 90 Irapuato-Zapotlanejo tiene dos bloqueos a la altura del poblado de Churipitzeo y otro en la localidad de Laguna Larga de Cortés.