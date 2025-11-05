Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 32
Campesinos del estado de Guanajuato bloquearon ayer nueve tramos carreteros y una vía férrea en los municipios de Irapuato, Pénjamo, León, Valle de Santiago y Abasolo, en demanda del pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y de 6 mil pesos para la de sorgo.
En Irapuato hay tres puntos cerrados en la vía federal 90, en el entronque a Pueblo Nuevo, tramo Irapuato-Abasolo, donde se ubica la empresa Procter & Gamble y en la carretera federal 45 Irapuato-Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial.
En Pénjamo cercaron los tramos del dren de alivio, en la comunidad Santa Ana Pacueco; la carretera federal 90 Irapuato-Zapotlanejo tiene dos bloqueos a la altura del poblado de Churipitzeo y otro en la localidad de Laguna Larga de Cortés.
Los labriegos tienen cerrada totalmente la autopista 45D León-Aguascalientes, a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala. También bloquearon arterias en Abasolo y Valle de Santiago.
El gobierno del estado inició pláticas con los manifestantes para tratar de llegar a acuerdos y en Guanajuato en el presupuesto de egresos de 2026 será apoyado el campo, anunció la gobernadora Libia García Muñoz Ledo.
Según fuentes gubernamentales del estado, las protestas las encabezan Erasto Patiño Soto, Rubén Vázquez de la Rosa y Mauricio Pérez Cabrera, vinculados con el PRI y el PAN.