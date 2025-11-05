Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 32
Aguascalientes, Ags., Un total de 22 reos lesionados, tres de ellos, graves, fue el saldo de una riña en el Centro de Readaptación Social (Cereso) para varones, ayer en la mañana, donde además incendiaron colchones, pertenencias y ropa de los presos, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Martínez Romo. Familiares denunciaron cobro de cuotas y venta de drogas.
La revuelta provocó una fuerte movilización de policías municipales, estatales y de elementos de la Guardia Nacional, así como de personal de la 14 Zona Militar, que se ubicó en las afueras del penal que se localiza en el kilómetro 8 de la carretera 70 Poniente.
Martínez Romo explicó que tras el incidente tres internos resultaron lesionados de gravedad, por lo que recibieron atención médica. Subrayó que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad del resto de la población penitenciaria ni del personal operativo.
En tanto, decenas de familiares de los reclusos permanecieron al exterior del Cereso pues ayer fue día de visita y el incidente se suscitó a las 10:55 horas.
Cerca de las 11:47, Manuel Alejandro Barcenas Martínez, director del penal dio a conocer que los tres heridos fueron trasladados a hospitales públicos y afirmó que “no estaban graves”. No obstante se informó que uno está en riesgo de muerte.
Denuncian cobro de cuotas y venta de drogas
Cuando el funcionario daba detalles de lo sucedido fue increpado por familiares de los reclusos para denunciar que a sus parientes les cobran 3 mil pesos semanales como cuota para protección y hay venta de drogas dentro del penal.
Antes, el titular de Protección Civil municipal, Gabino Vázquez, indicó que el incendio fue controlado por personal interno que a su vez fue apoyado por bomberos de la ciudad. La carretera 70 Poniente estuvo cerrada al paso vehicular por las fuerzas del orden, mientras al interior y al exterior del Cereso se mantuvieron elementos de todas las corporaciones citadas.
Personal de los juzgados familiares y penales aledaños al centro de reclusión fueron desalojados durante el operativo de control.
Martínez Romo enfatizó que las operaciones de revisión y supervisión en los centros penitenciarios del estado se mantendrán de manera permanente, con el propósito de garantizar el orden, prevenir incidentes y proteger la integridad de las personas privadas de la libertad.