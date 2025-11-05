Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 32

Aguascalientes, Ags., Un total de 22 reos lesionados, tres de ellos, graves, fue el saldo de una riña en el Centro de Readaptación Social (Cereso) para varones, ayer en la mañana, donde además incendiaron colchones, pertenencias y ropa de los presos, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Martínez Romo. Familiares denunciaron cobro de cuotas y venta de drogas.

La revuelta provocó una fuerte movilización de policías municipales, estatales y de elementos de la Guardia Nacional, así como de personal de la 14 Zona Militar, que se ubicó en las afueras del penal que se localiza en el kilómetro 8 de la carretera 70 Poniente.

Martínez Romo explicó que tras el incidente tres internos resultaron lesionados de gravedad, por lo que recibieron atención médica. Subrayó que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad del resto de la población penitenciaria ni del personal operativo.

En tanto, decenas de familiares de los reclusos permanecieron al exterior del Cereso pues ayer fue día de visita y el incidente se suscitó a las 10:55 horas.

Cerca de las 11:47, Manuel Alejandro Barcenas Martínez, director del penal dio a conocer que los tres heridos fueron trasladados a hospitales públicos y afirmó que “no estaban graves”. No obstante se informó que uno está en riesgo de muerte.