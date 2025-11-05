Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 32

Chihuahua, Chih., Diez cadáveres fueron encontrados dentro de un socavón de 110 metros de profundidad, en la zona de la mina San Antonio, municipio de Aquiles Serdán, propiedad de Grupo México.

El hallazgo fue resultado de una llamada telefónica anónima, en la cual se aseguró que había cuerpos en el tiro de mina conocido como cueva del diablo o cueva de los murciélagos, cerca del poblado Santo Domingo, informó la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la fiscalía estatal para la zona Centro.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como de la Dirección de Servicios Periciales, en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda, a través de su personal especializado en descenso vertical y antropología, extrajeron 10 cadáveres del lugar; los trabajos de rastreo continuarán después de que se retire escombro para descartar la presencia de más restos humanos.

El fiscal de distrito Heliodoro Araiza Reyes, y el titular de la referida unidad, Edwin Iván Rodríguez Balderrama, informaron los avances de la investigación y su relación con cuatro hombres originarios del estado de Durango, reportados como ausentes el pasado 30 de octubre.