Es su nivel más alto en 10 años, pero bajará por las extracciones para abastecer al valle de México: Conagua
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 32
El sistema Cutzamala alcanzó su punto máximo en el cierre de su ciclo hidrológico, al llegar a 97.4 por ciento de su capacidad, el nivel más alto en los recientes 10 años; pero en las próximas semanas comenzará su descenso por las extracciones de agua para abastecer a más de 5.5 millones de habitantes del valle de México, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Explicó que no se prevén precipitaciones importantes en la región de las tres presas del embalse, al finalizar la temporada de lluvias en este mes.
“Su crecimiento ya llegó a un punto neutro, es decir, a partir de ya es probable que se tengan algunas lluvias para cerrar esta temporada; sin embargo, en las siguientes semanas tenderá a la baja”, señaló Citlalli Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).
Al 3 de noviembre, el Cutzamala tenía disponibilidad de 762.08 millones de metros cúbicos de agua, es decir 30.5 por ciento más que el año pasado. La funcionaria destacó que durante 20 semanas consecutivas, desde el 25 de mayo, el sistema recuperó 385.22 millones de metros cúbicos de agua.
“Ya inició el nuevo ciclo hidrológico por lo que vemos el comportamiento del año pasado, donde ya el Cutzamala entraba en fase de recuperación y actualmente tenemos un gasto superior casi llegando a la capacidad máxima de llenado”, indicó.
Durante la sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, Peraza puntualizó que el caudal suministrado al valle de México, entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, fue de 15.67 metros cúbicos por segundo.
En específico se canalizaron 9.237 metros cúbicos por segundo a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México y 6.441 metros cúbicos por segundo a la Comisión del Agua del Estado de México, en beneficio de 13 alcaldías y 15 municipios, respectivamente.
La baja en los niveles por la extracción de agua se reflejan en dos de las tres presas del Cutzamala: al 3 de noviembre, Valle de Bravo registró 98.7 por ciento de su capacidad, con 389.09 millones de metros cúbicos, pero hace dos semanas la Conagua reportó que tenía 394.4 millones de metros cúbicos.
Lo mismo pasa con la Villa Victoria, que se ubicó a 93.5 por ciento con 173.59 millones de metros cúbicos de agua, pero el pasado 21 de octubre tenía 177.14 millones de metros cúbicos. La presa el Bosque se encuentra a 98.5 por ciento, con 199.41 millones de metros cúbicos, una mejora con respecto al informe anterior cuando alcanzó los 197.40 millones de metros cúbicos.