Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 32

El sistema Cutzamala alcanzó su punto máximo en el cierre de su ciclo hidrológico, al llegar a 97.4 por ciento de su capacidad, el nivel más alto en los recientes 10 años; pero en las próximas semanas comenzará su descenso por las extracciones de agua para abastecer a más de 5.5 millones de habitantes del valle de México, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Explicó que no se prevén precipitaciones importantes en la región de las tres presas del embalse, al finalizar la temporada de lluvias en este mes.

“Su crecimiento ya llegó a un punto neutro, es decir, a partir de ya es probable que se tengan algunas lluvias para cerrar esta temporada; sin embargo, en las siguientes semanas tenderá a la baja”, señaló Citlalli Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

Al 3 de noviembre, el Cutzamala tenía disponibilidad de 762.08 millones de metros cúbicos de agua, es decir 30.5 por ciento más que el año pasado. La funcionaria destacó que durante 20 semanas consecutivas, desde el 25 de mayo, el sistema recuperó 385.22 millones de metros cúbicos de agua.

“Ya inició el nuevo ciclo hidrológico por lo que vemos el comportamiento del año pasado, donde ya el Cutzamala entraba en fase de recuperación y actualmente tenemos un gasto superior casi llegando a la capacidad máxima de llenado”, indicó.