Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 31
Guadalajara, Jal., El abogado Cándido Essau Román Pérez, representante del ejido Emiliano Zapata, fue asesinado en Melaque, población del municipio de Cihuatlán, donde denunció el despojo del predio que ocupa el antiguo Hotel Melaque, pues además se planea una nueva construcción turística.
El ataque fue cometido antier en la mañana en la calle Clemente Orozco de dicha comunidad. Román Pérez quedó en la vía pública con varios impactos de bala y aún no se conocen datos de los agresores.
El litigante de 45 años era conocido en la costa del sur de Jalisco por defender las tierras ejidales y las gestiones que hacía.
En esa región logró, en enero pasado, obtener un amparo que frenó la construcción en la zona donde se ubica el antiguo hotel, el cual aunque está en ruinas pertenece al ejido Nuevo Centro de la población agrícola Emiliano Zapata, y donde de forma ilegal un particular obtuvo los permisos municipales para edificar en ese terreno.
También era identificado porque participaba en torneos regionales de futbol; primero como jugador y después como entrenador.