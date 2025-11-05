Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 31

Guadalajara, Jal., El abogado Cándido Essau Román Pérez, representante del ejido Emiliano Zapata, fue asesinado en Melaque, población del municipio de Cihuatlán, donde denunció el despojo del predio que ocupa el antiguo Hotel Melaque, pues además se planea una nueva construcción turística.

El ataque fue cometido antier en la mañana en la calle Clemente Orozco de dicha comunidad. Román Pérez quedó en la vía pública con varios impactos de bala y aún no se conocen datos de los agresores.

El litigante de 45 años era conocido en la costa del sur de Jalisco por defender las tierras ejidales y las gestiones que hacía.