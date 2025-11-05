Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 31

Hermosillo, Son., Todas las víctimas del incendio ocurrido en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo fueron identificadas; la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó que las dos personas cuya identidad se ignoraba fueron reconocidas mediante estudios forenses: un hombre de 63 años originario de Guadalajara, Jalisco, y una mujer de 38 años oriunda de Caborca, Sonora.

Con esto quedó concluido ese proceso para los 23 fallecidos, entre quienes figuraron dos niñas, cuatro niños, 12 mujeres –una de ellas embarazada– y cinco hombres adultos. La entrega del último cuerpo estaba programada para este martes, luego de los trámites correspondientes.

Cuatro de las mujeres perdieron la vida junto con sus hijos menores de edad, dos de ellas con dos niños, una con un menor y una adolescente, y otra, una madre con una niña.

Asimismo perecieron una pareja joven de Baviacora, así como una habitante de Hermosillo; dos matrimonios, una joven universitaria y un hombre trabajador del mismo Waldo’s. El total de fallecidos involucró a 13 hogares, tres de ellos con las pérdidas hasta de tres familiares.

Dos hospitalizados siguen en estado crítico

La atención a las personas lesionadas continúa en clínicas públicas y privadas. Dos pacientes permanecen en estado crítico: Marco Segundo, empleado de paquetería en la tienda Waldo’s, y María Isabel Morales, de 20 años, estudiante de sicología, quien llevaba apenas dos días trabajando de cajera en el establecimiento. Ambos heridos se encuentran en un hospital privado que se ubica a una calle del lugar del siniestro.

Marco Segundo padeció quemaduras en 90 por ciento del cuerpo, y se encuentra en terapia intensiva dentro de la Clínica del Noroeste. Su hija Dulce relató que el sábado tocaba a su padre laborar; él y su esposa se turnaban el puesto de empacadores.

Ese día, él tomó el turno: “Está muy delicado, sigue intubado, la mayoría de su cuerpo tiene quemaduras internas y externas”, compartió la joven, quien trabaja en una gasolinera cercana y corrió al Waldo’s al enterarse del incendio.

La familia Segundo agradeció las muestras de solidaridad expresadas por la comunidad hermosillense, y solicitó apoyo urgente para donación de sangre tipo O negativo para la recuperación de Marco.

La otra paciente grave, María Isabel Morales, será trasladada en las próximas horas a un sanatorio especializado en Phoenix, Arizona, decisión tomada por su familia, por las quemaduras de segundo y tercer grado que padeció.