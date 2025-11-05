Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 31
Hermosillo, Son., Todas las víctimas del incendio ocurrido en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo fueron identificadas; la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó que las dos personas cuya identidad se ignoraba fueron reconocidas mediante estudios forenses: un hombre de 63 años originario de Guadalajara, Jalisco, y una mujer de 38 años oriunda de Caborca, Sonora.
Con esto quedó concluido ese proceso para los 23 fallecidos, entre quienes figuraron dos niñas, cuatro niños, 12 mujeres –una de ellas embarazada– y cinco hombres adultos. La entrega del último cuerpo estaba programada para este martes, luego de los trámites correspondientes.
Cuatro de las mujeres perdieron la vida junto con sus hijos menores de edad, dos de ellas con dos niños, una con un menor y una adolescente, y otra, una madre con una niña.
Asimismo perecieron una pareja joven de Baviacora, así como una habitante de Hermosillo; dos matrimonios, una joven universitaria y un hombre trabajador del mismo Waldo’s. El total de fallecidos involucró a 13 hogares, tres de ellos con las pérdidas hasta de tres familiares.
Dos hospitalizados siguen en estado crítico
La atención a las personas lesionadas continúa en clínicas públicas y privadas. Dos pacientes permanecen en estado crítico: Marco Segundo, empleado de paquetería en la tienda Waldo’s, y María Isabel Morales, de 20 años, estudiante de sicología, quien llevaba apenas dos días trabajando de cajera en el establecimiento. Ambos heridos se encuentran en un hospital privado que se ubica a una calle del lugar del siniestro.
Marco Segundo padeció quemaduras en 90 por ciento del cuerpo, y se encuentra en terapia intensiva dentro de la Clínica del Noroeste. Su hija Dulce relató que el sábado tocaba a su padre laborar; él y su esposa se turnaban el puesto de empacadores.
Ese día, él tomó el turno: “Está muy delicado, sigue intubado, la mayoría de su cuerpo tiene quemaduras internas y externas”, compartió la joven, quien trabaja en una gasolinera cercana y corrió al Waldo’s al enterarse del incendio.
La familia Segundo agradeció las muestras de solidaridad expresadas por la comunidad hermosillense, y solicitó apoyo urgente para donación de sangre tipo O negativo para la recuperación de Marco.
La otra paciente grave, María Isabel Morales, será trasladada en las próximas horas a un sanatorio especializado en Phoenix, Arizona, decisión tomada por su familia, por las quemaduras de segundo y tercer grado que padeció.
En entrevista, Angélica, tía de María Isabel, recordó que la joven logró salir por su propio pie entre humo y fuego. Fue llevada en patrulla a un nosocomio cercano, desde donde llamó a su familia para avisar que estaba viva: “La tuve en la línea hasta que la sedaron. Ha sido muy fuerte, pero está luchando”, relató.
La familia solicita donantes de sangre tipo A negativo y O negativo en el banco de la Clínica del Noroeste.
Mientras las familias viven la emergencia médica y el duelo, la FGJE continúa la investigación por la conflagración. La institución revisa permisos, dictámenes de Protección Civil, registros eléctricos y documentación operativa de la sucursal. Peritos en criminalística, incendios, explosivos e ingeniería trabajan de manera paralela para determinar con precisión el origen del siniestro y posibles responsabilidades.
A la par, autoridades municipales clausuraron formalmente las 68 tiendas Waldo’s en Sonora, luego de confirmarse que la ubicación siniestrada carecía desde 2021 de un programa interno de protección civil vigente. Entre otras ciudades se cerraron locales en Cajeme, Caborca, Guaymas, Empalme, Magdalena, Agua Prieta y Navojoa.
Las diligencias continúan mientras las familias asimilan la tragedia y enfrentan la pérdida de sus seres queridos. Activistas y ciudadanos convocaron a una marcha pacífica para exigir justicia este miércoles a las 17 horas en el centro de Hermosillo, partiendo de la plaza Emiliana de Zubeldía hasta la zona donde se hallan las instalaciones de la PGJE, así como los palacios municipal y estatal, donde se proponen demandar el esclarecimiento de los hechos, penas para responsables y reparación de daños a las víctimas.
Ordenan cerrar 14 tiendas de la cadena en BC y Guerrero
En este contexto, autoridades municipales de protección civil de Tijuana, apoyadas por sus similares del estado de Baja California, clausuraron 13 sucursales de Waldo’s, “como parte de las acciones regulares de supervisión”. Asimismo fue clausurado un establecimiento de la cadena en Chilpancingo, Guerrero, que carecía de “los dictámenes de seguridad requeridos”, dio a conocer la dirección de Gobernación de la localidad.