▲ Así quedó el tractocamión tras el accidente cerca del kilómetro 183+100 de la carretera entre Gómez Palacio, Durango, y Ciudad Jiménez, Chihuahua. Foto La Jornada

Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 31

Chihuahua, Chih., Seis presuntos migrantes murieron y dos resultaron heridos, luego de que el tráiler en el que se trasladaban volcó ayer por la tarde en las inmediaciones del kilómetro 183+100 de la carretera entre Gómez Palacio, Durango, y Ciudad Jiménez, Chihuahua.

El chofer huyó y se investiga si las víctimas son indocumenta-dos, ya que presumiblemente viajaban ocultos en la caja del tractocamión informó la Fiscalía General del Estado.

El vehículo Kenworth, blanco, cir-culaba con dirección de sur a norte, en el tramo Bermejillo-Jiménez de la citada vialidad, y se impactó contra la barrera metálica de la autopista, se salió del camino y volcó.

Según testigos del accidente, varias personas de origen sudamericano salieron del compartimiento de carga del tráiler y pidieron ayuda; otros, también supuestos migrantes, resultaron ilesos y abandonaron el lugar antes de la llegada de las autoridades. Los cadáveres de seis fallecidos quedaron prensados entre rollos metálicos, de alrededor de 16 toneladas cada uno, los cuales transportaba el camión.