▲ El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, ayer en la conferencia en la que reveló irregularidades fiscales por 6 mil millones de pesos en 2022 y 2023. Foto Silvia Chávez González

Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 30

Tlalnepantla. Méx., El alcalde morenista de Tlalnepan-tla, Raciel Pérez Cruz, dio a conocer que su gobierno ha presentado 14 denuncias penales contra funcionarios de la administración pública municipal anterior (de la alianza PAN-PRI-PRD) debido a que auditorías aplicadas durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023 arrojaron observaciones por más de 6 mil millones de pesos, además de irregularidades como contratos por adquisiciones y servicios con firmas falsas.

El presidente municipal recalcó que se cometió un daño al erario que perjudicó “gravemente” el patrimonio de las y los habitantes de la demarcación; a través de las revisiones realizadas “al gobierno local, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Tlalnepantla y Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM), se determinó un primer reporte de responsabilidades por un total de 6 mil 139 millones, 199 mil 753 pesos” en esos dos años, detalló.

En conferencia de prensa explicó que las auditorías fueron hechas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control y un auditor externo.

Precisó que el OSFEM hizo 98 observaciones por un monto de 3 mil 76 millones 110 mil 800 pesos; la ASF llevó a cabo 13, por 160 millones, 940 mil 303 pesos; el auditor externo comprobó una afectación por mil 231 millones 267 mil 78 pesos y el Órgano Interno de Control detectó irregularidades por mil 670 millones 881 mil 572 pesos.