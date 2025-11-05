Afp

Miércoles 5 de noviembre de 2025

París. Los modelos de inteligencia artificial generativa capaces de crear personajes y universos virtuales ultrarrealistas podrían dar lugar a videojuegos mejores y más baratos en el futuro, pero esta tecnología emergente tiene en vilo a artistas y desarrolladores.

“La IA generativa se utiliza mucho más en el desarrollo de videojuegos comerciales de lo que la gente cree, pero se emplea de forma muy limitada”, como el doblaje, las ilustraciones o ayuda para la programación, afirmó Mike Cook, diseñador de videojuegos. El jugador del producto final no suele percibir estos usos de la IA, agregó.

Un estudio de la startup estadunidense Totally Human Media reveló que casi 20 por ciento de los títulos disponibles este año a través de la plataforma de distribución Steam revelaron el uso de IA generativa.

Esto representa miles de juegos lanzados en los pasados años, incluyendo éxitos de venta como Call of Duty: Black Ops 6 o el juego de simulación de vida Inzoi.