Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 8

Copenhague. La sociedad danesa de creadores musicales Koda anunció ayer haber demandado a la plataforma estadunidense Suno, que genera música mediante inteligencia artificial (IA), acusándola de utilizar sin permiso el repertorio de sus miembros.

“Existen pruebas que indican que Suno se entrenó con obras protegidas por derechos de autor –incluida la música de artistas populares como Aqua, MØ y Christopher– sin autorización, transparencia ni pago”, explicó Koda, que agrupa a 51 mil compositores, autores y editores de música.

Según la organización, no se comunicó qué obras fueron utilizadas ni cómo se emplearon, ni tampoco se efectuó ningún tipo de remuneración. Además, las producciones de Suno que imitan melodías protegidas compiten directamente con las originales, añadió.