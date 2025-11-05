Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 8

Los Ángeles. El director estadunidense Richard Linklater desafía en su obra a la inteligencia artificial (IA) y apuesta por el genio humano en el cine al explorar en la creatividad y los vicios de virtuosos del séptimo arte.

Linklater presenta Blue Moon y Nouvelle Vague, dos películas que exploran el ingenio y los defectos de grandes artistas, “algo que no tiene la IA”, señaló.

Creo que será menos revolucionaria de lo que todos piensan, opinó Linklater, Escuela de rock (2003), quien defiende el genio humano frente a la IA en la creación de arte y cine.

¿Se puede crear gran arte sin el genio humano y todos sus defectos?, se preguntó el cineasta, una interrogante vital en un momento en el que esa tecnología amenaza con absorber Hollywood.

A través de sus nuevos filmes Nouvelle Vague y Blue Moon, el director ofrece una respuesta al adentrarse en las vidas de dos hombres brillantes y volátiles, cuyas películas moldearon el cine de la Nueva Ola Francesa y Broadway.

¿Conclusión? La IA no va a hacer una película, aseveró el autor independiente estadunidense.

La IA carece de intuición y conciencia para narrar historias auténticas, afirmó Linklater.