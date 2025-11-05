Afp

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 8

Londres. El Palacio de Buckingham acogerá, entre abril y octubre de 2026, una exposición sin precedentes que destacará el legado de moda dejado por la difunta monarca Isabel II en sus 70 años de reinado.

Las entradas, que se pusieron a la venta desde ayer, permitirán admirar 200 piezas del guardarropa de la soberana, fallecida en 2022 a los 96 años.

La muestra incluirá desde sus suntuosos vestidos de ceremonia hasta sus célebres pañuelos.

“El guardarropa de Isabel II era una lección magistral de simbolismo, costura y artesanía británica”, subrayó la comisaria de la exhibición, Caroline de Guitaut.

Los diseñadores Richard Quinn, Erdem Moralıoğlu y Christopher Kane contribuirán a esta exposición, llamada Queen Elizabeth II: Her Life in Style (Reina Isabel II: Su vida con estilo).

Según Christopher Kane, “las prendas de la difunta reina cuentan la historia de Reino Unido y de la identidad cambiante del país a través de la moda”.

Aproximadamente la mitad de las piezas se presentarán por primera vez al público, indicó en un comunicado el Royal Collection Trust, organismo encargado de la conservación del patrimonio de la monarquía.