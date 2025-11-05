Estoy aquí, más fuerte y no tengo miedo de alzar mi voz, señala la tabasqueña // Ya ofrecí disculpas, “a veces pasan cosas”: Nawat //El tailandés queda “borrado” del concurso
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 7
Fátima Bosch, representante de belleza de México en el certamen Miss Universo 2025 confirmó que seguirá compitiendo luego de que en redes sociales se viralizara un video donde denuncia malos tratos recibidos por parte de Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen.
La originaria de Tabasco, en un video difundido en sus cuentas oficiales,reafirmó su compromiso con el concurso y con las causas que representa.
“Decirle a mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca, tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo un espacio que ocupar”, expresó Bosch.
Además, aseveró “estoy comprometida completamente en esto como el día uno, y mientras sea Miss Universo México, tienen representante”.
La joven explicó que, para ella, el certamen va más allá que una competencia de belleza, o apariencia, pues está en la búsqueda que, a través de sus palabras, muchas otras mujeres encuentren su valor, fuerza y, por supuesto, la trascendencia que tienen dentro de la sociedad.
“Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca, para estarla maquillando y peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y para todas las niñas que luchan por causas”, ahondó.
A su vez, Nawat Itsaragrisil se disculpó con Fátima Bosch después de haberla insultado.
El empresario tailandés se pronunció públicamente, asegurando que ya ofreció disculpas: “A veces pasan cosas”.
Como trascendió ayer la representante de México denunció en los medios su frustración y decepción tras una discusión con el vicepresidente de la región oriental del concurso, quien la llamó tonta y le gritó ¡cállate!, por no postear en sus redes imágenes del país anfitrión.
Todo comenzó con un altercado verbal entre la representante mexicana y el director regional que desató polémica. Ella atrajo la atención cuando compartió su frustración y decepción tras una discusión con Nawat. La mexicana dijo sentirse insultada e irrespetada. Me gritó, me mandó callar. El mundo tiene que ver esto, porque somos mujeres empoderadas y ésta es una plataforma para usar nuestra voz. Y nadie podrá callarnos, nadie tiene derecho a silenciarnos. Amo mucho Tailandia y respeto a todos aquí, pero esto es inaceptable”, afirmó la representante mexicana.
Precisó no tener conflictos personales con el equipo de producción y que aún sentía un cariño especial por Tailandia. “Si alguien te arrebata tu dignidad, lleves o no la corona, levántate y márchate”, añadió.
Compartió que Nawat adoptó una actitud severa, reprochando a las representantes del concurso de belleza que “no cooperaron con el equipo de filmación en la promoción del producto”, las invitó a que reconocieran sus errores, pero nadie respondió.
Después, señaló específicamente a la representante de México, acusándola de negarse a publicar imágenes promocionales de Tailandia.
El incidente provocó rápidamente indignación internacional, y muchos espectadores expresaron su decepción con Miss Universo 2025, que se vio envuelta en la polémica. Aún no se ha anunciado la causa específica.
Horas después, el Comité Organizador de Miss Universo mediante un comunicado conjunto con su equivalente mexicana se pronunciaron en redes sociales para referirse a la polémica condenando las actitud del tailandés y mandó una delegación especial para “recuperar el orden del certamen”.
Por su parte, el organismo mexicano se pronunció en sus cuentas oficiales: “Lo que sucedió hoy en Tailandia es inaceptable. Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada (...) Hoy y siempre México está contigo Fátima”.
El director tailandés realizó una transmisión en vivo para dar su versión de lo ocurrido, y aseguró que ya ofreció las disculpas pertinentes.
Posteriormente, Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización de Miss Universo, anunció que Nawat Itsaragrisil queda ‘borrado’ del certamen de belleza de este año tras insultar a la mexicana. En un video difundido mediante las redes sociales oficiales de Miss Universo, Rocha reprochó que “Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión” ante la organización del certamen en Tailandia este año. También se comprometió a que ninguna de las 122 mujeres concentradas en Tailandia sea atacada ni humillada “ya que muchas de ellas han logrado llegar a esta plataforma de visualización y voz precisamente tratando de superar situaciones como éstas”.
“Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo el público en contra de Fátima Bosch, Miss Universo México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además de resaltar el gran abuso de llamar a elementos de seguridad para intimidar a una indefensa mujer tratando de silenciarla y excluirla. ¡Basta, Nawat!”, sentenció.
La competencia se llevará a cabo a partir del 19 de noviembre, aunque la corona será entregada hasta el día 21, fecha en que se conocerá a la ganadora.
(Con información de Sputnik)