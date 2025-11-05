▲ La representante de México en Miss Universo 2025, Fátima Bosch. A la derecha, Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen. Foto tomadas de las redes de Miss Universo y X

Miércoles 5 de noviembre de 2025

Fátima Bosch, representante de belleza de México en el certamen Miss Universo 2025 confirmó que seguirá compitiendo luego de que en redes sociales se viralizara un video donde denuncia malos tratos recibidos por parte de Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen.

La originaria de Tabasco, en un video difundido en sus cuentas oficiales,reafirmó su compromiso con el concurso y con las causas que representa.

“Decirle a mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca, tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo un espacio que ocupar”, expresó Bosch.

Además, aseveró “estoy comprometida completamente en esto como el día uno, y mientras sea Miss Universo México, tienen representante”.

La joven explicó que, para ella, el certamen va más allá que una competencia de belleza, o apariencia, pues está en la búsqueda que, a través de sus palabras, muchas otras mujeres encuentren su valor, fuerza y, por supuesto, la trascendencia que tienen dentro de la sociedad.

“Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca, para estarla maquillando y peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y para todas las niñas que luchan por causas”, ahondó.

A su vez, Nawat Itsaragrisil se disculpó con Fátima Bosch después de haberla insultado.

El empresario tailandés se pronunció públicamente, asegurando que ya ofreció disculpas: “A veces pasan cosas”.

Como trascendió ayer la representante de México denunció en los medios su frustración y decepción tras una discusión con el vicepresidente de la región oriental del concurso, quien la llamó tonta y le gritó ¡cállate!, por no postear en sus redes imágenes del país anfitrión.

Todo comenzó con un altercado verbal entre la representante mexicana y el director regional que desató polémica. Ella atrajo la atención cuando compartió su frustración y decepción tras una discusión con Nawat. La mexicana dijo sentirse insultada e irrespetada. Me gritó, me mandó callar. El mundo tiene que ver esto, porque somos mujeres empoderadas y ésta es una plataforma para usar nuestra voz. Y nadie podrá callarnos, nadie tiene derecho a silenciarnos. Amo mucho Tailandia y respeto a todos aquí, pero esto es inaceptable”, afirmó la representante mexicana.

Precisó no tener conflictos personales con el equipo de producción y que aún sentía un cariño especial por Tailandia. “Si alguien te arrebata tu dignidad, lleves o no la corona, levántate y márchate”, añadió.