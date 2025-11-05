Afp

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 25

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden que reduce de 20 a 10 por ciento los aranceles adicionales sobre numerosos productos de China que habían sido impuestos como represalia por el tráfico de fentanilo.

Por su parte, China anunció que prolongará durante un año la suspensión del arancel adicional de 24 por ciento que impuso a los productos estadunidenses, manteniendo el gravamen general de 10 por ciento.

Además, Pekín levantó sus gravámenes hasta de 15 por ciento a la soya y otros bienes agrícolas de Estados Unidos.

La decisión formaliza una parte clave del acuerdo al que llegaron el mandatario estadunidense y su homólogo chino, Xi Jinping, tras el encuentro cara a cara que sostuvieron ambos en Corea del Sur la semana pasada.

Poco después de regresar a la Casa Blanca este año, Trump impuso aranceles adicionales de 20 por ciento sobre productos provenientes de China, debido a su presunto papel en la cadena de suministro de fentanilo.